В Днепре автомобиль сбил насмерть пожилого мужчину. Фото 18+

В Днепре на проспекте Нигояна произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мужчина.

Авария произошла в районе органного зала. Так, пожилой мужчина попал под колеса Lada Samara. Спасти его не удалось – он умер до приезда скорой, передает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы). Внимание! Фото 18+

Как стало известно, Lada двигалась по крайней правой полосе в сторону улицы Мичурина. По словам свидетелей, мужчина появился на проезжей части внезапно – он перебегал ее в неположенном месте.

Водитель остановился и вызвал полицию, а случайная прохожая – скорую. Прибыв на место, медикам оставалось лишь констатировать смерть пешехода.

По словам очевидцев, на момент аварии мужчина выглядел довольно странно – он был одет в футболку и трусы.

По информации от правоохранительных органов, при умершем нашли старые черно-белые фотографии, медаль и неизвестный документ советских времен с личной информацией. Согласно им, мужчина 1931 года рождения. Также полицейские сообщили, что ранее он неоднократно терялся.

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