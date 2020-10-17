В Днепре авто врезалось в столб: пассажирка вылетела через окно. Фото и видео

Рано утром в субботу, 17 октября, в Днепре на проспекте Александра Поля произошло ДТП с пострадавшей.

Авария случилась около 5:45 недалеко от остановки общественного транспорта "Комбинат игрушки". Автомобиль Mercedes двигался вниз по проспекту, передает "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации от очевидцев, машина влетела в электроопору, после чего ее отнесло на обочину. В салоне Mercedes находились двое мужчин и девушка.

Как рассказали свидетели ДТП, пассажирку выбросило из авто через окно на дорогу. Водитель транспортного средства скрылся с места происшествия.

Пострадавшую девушку в больницу отвез таксист, который проезжал мимо. Она находилась в сознании, но самостоятельно сесть в авто не могла. Второй пассажир Mercedes согласился показать правоохранителям, куда мог направиться сбежавший водитель легковушки.

Отмечается, что возле места ДТП лежала "шашка" такси. Все обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

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