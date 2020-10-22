В Днепре авто сбило женщину на пешеходном переходе. Фото с места ДТП

Алина Рашевская Происшествия 07:40, 22.10.2020

В среду, 21 октября, в Днепре на улице Курсантской автомобиль ВАЗ сбил женщину.

Авария случилась в районе автосалона Ford. Потерпевшая переходила дорогу по "зебре", сообщает Информатор.

Водитель автомобиля не заметил пешехода, так как этот участок дороги был плохо освещен. Пострадавшую без сознания скорая отвезла в городскую больницу №6. Женщина получила множественные телесные повреждения и находилась в тяжелом состоянии.

Информатор
Информатор
Информатор
Информатор
Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге полиция "накрыла" онлайн-порностудию.

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Днепр Происшествия

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