В Днепре авто сбило женщину на пешеходном переходе. Фото с места ДТП

В среду, 21 октября, в Днепре на улице Курсантской автомобиль ВАЗ сбил женщину.

Авария случилась в районе автосалона Ford. Потерпевшая переходила дорогу по "зебре", сообщает Информатор.

Водитель автомобиля не заметил пешехода, так как этот участок дороги был плохо освещен. Пострадавшую без сознания скорая отвезла в городскую больницу №6. Женщина получила множественные телесные повреждения и находилась в тяжелом состоянии.

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