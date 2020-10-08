В Днепре авто сбило пешехода-нарушителя. Фото

В четверг, 8 октября, в Днепре на улице Космической автомобиль Peugeot сбил пешехода.

Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает Информатор.

Известно, что машина двигалась в сторону Запорожского шоссе. Неподалеку от заправки на проезжую часть внезапно выскочил мужчина. Водитель иномарки попытался затормозить, однако избежать столкновения ему не удалось.

В результате горожанин получил травмы головы и ног. Его госпитализировали в городскую больницу №16.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре из-за взрыва рухнула двухэтажка.