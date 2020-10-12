В Днепре авто сбило мужчину на электросамокате. Фото и видео аварии

В понедельник, 12 октября, в Днепре на перекрестке улиц Андрея Фабра и Мечникова Toyota Camry сбила мужчину на электросамокате.

Авария случилась около 8:50. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Предварительно, водитель иномарки не заметил мужчину, так как он был в темной одежде. Столкновение произошло на высокой скорости.

Потерпевший упал на лобовое стекло Toyota, после чего его отбросило на капот Peugeot, который выезжал с Мечникова. С переломом ноги и множественными ушибами его госпитализировали в городскую больницу №16.

В Днепре авто сбило мужчину на электросамокате. Информатор

Авария случилась на перекрестке улиц Фабра и Мечникова. Информатор

Водитель иномарки не заметил мужчину в темной одежде. Информатор

Потерпевшего госпитализировали в больницу №16. Информатор

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