В Днепре авто сбило мужчину на электросамокате. Фото и видео аварии

Алина Рашевская Происшествия 14:40, 12.10.2020

В понедельник, 12 октября, в Днепре на перекрестке улиц Андрея Фабра и Мечникова Toyota Camry сбила мужчину на электросамокате.

Авария случилась около 8:50. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Предварительно, водитель иномарки не заметил мужчину, так как он был в темной одежде. Столкновение произошло на высокой скорости.

Потерпевший упал на лобовое стекло Toyota, после чего его отбросило на капот Peugeot, который выезжал с Мечникова. С переломом ноги и множественными ушибами его госпитализировали в городскую больницу №16.

В Днепре авто сбило мужчину на электросамокате.
Информатор
Авария случилась на перекрестке улиц Фабра и Мечникова.
Информатор
Водитель иномарки не заметил мужчину в темной одежде.
Информатор
Потерпевшего госпитализировали в больницу №16.
Информатор

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Днепр Происшествия

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