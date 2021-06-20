В Днепре 6-летний мальчик упал в колодец. Опубликовано видео

В Днепре в воскресенье, 20 июня, 6-летний мальчик упал в шестиметровый канализационный колодец. Его удалось спасти работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Telegram и опубликовали соответствующее видео. Инцидент произошел на улице Артековской Амур-Нижнеднепровского района (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Как отмечается, в Службу спасения "101" обратилась женщина и сообщила, что мальчик упал в колодец.

Видео дня

"По прибытию к месту происшествия, спасатели обнаружили ребенка, 2015 году рождения, в колодце на глубине около 6 метров. Один из сотрудников ГСЧС спустился вниз и, обвязав мальчика веревкой, поднялся вместе с ним вверх по лестнице", – сказано в сообщении.

Медицинские работники направили ребенка в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу. Предварительный диагноз: ушиб пятки.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Хмельнитчине спасатели достали из 17-метрового колодца пятилетнего ребенка и его мать. Женщина прыгнула, чтобы спасти дочь.