В Днепре пятеро детей жили в доме, заполненном мусором. Фото и видео

В Днепре четверо девочек-подростков и семилетний мальчик жили в антисанитарии – в доме и возле него накопились горы хлама и мусора.

Подростки сами вызвали полицию посреди ночи, когда им угрожала пьяная соседка. Об этом сообщается в сюжете "5 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Правоохранители приехали на вызов и составили протокол на женщину. "Она находилась в состоянии алкогольного опьянения, приставала к детям, оскорбляла, разбила окно", – рассказала пресс-секретарь патрульной полиции в Днепропетровской области Людмила Копыленко.

Условиями, в которых растут дети, полицейские были шокированы. В частном доме проживает большая семья: многодетная мать с семью детьми, ее брат и его гражданская жена. Именно она бросалась на детей, за что отделалась протоколом за мелкое хулиганство.

Когда копы приехали на вызов, родителей детей в то время дома не было. Узнав, что дома полиция, мать, воспитывающая детей сама, сразу вернулась. Она не смогла объяснить, откуда в комнатах столько хлама. Однако, по словам, соседей, мусор в дом сносила именно она.

"Не пьет, не курит, тут я вам даю честное слово. Нет, наркотики не принимает. Потеряла рассудок и все. Каждый день сидит в этом ящике мусорном. Она: "Я поросятам выбираю". Так выбери шелухи все, а мусор не неси, зачем ты его носишь", – сказала соседка Раиса Софронова.

Местные жители заявили, что женщина начала сносить мусор в дом уже давно. Хотя старшие дети ходят на занятия всегда опрятные, что подтвердили в местной школе.

"Мы уже знаем давно о такой проблеме. И неоднократно с мамой говорили с просьбой навести порядок и во дворе, и в помещении. Мама обещала, уверяла очень и очень", – рассказал и. о. директора школы.

"Она более-менее нормальная, но что с ней происходит, мусор тянет. И это все видят дети, и дети этому учатся", – отметил сосед Александр.

За семьей, которая получает соцпомощь, несколько лет присматривают работники службы по делам детей. Несовершеннолетних забрали от матери впервые.

"Сейчас они находятся в больнице, затем будет решен вопрос о переводе их в центр реабилитации. Сейчас мы не ставим вопрос о лишении матери родительских прав и кардинальных каких-то действий. Мы предоставим ей время, чтобы она навела порядок в доме", – пояснила начальница службы по делам детей Новокодацкого райсовета Днепра Майя Гулидова.

В соцлужбе уверяют, что пока женщина не уберет хлам, дети домой не вернутся. Заставить женщину обратиться за психологической помощью, если в том есть потребность, социальная служба не имеет полномочий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Хмельницкой области умерла 4-летняя девочка из села Ходаковцы, которую жестоко избила 34-летняя мать.