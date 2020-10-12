В Днепре 18-летняя девушка выпала из окна пятого этажа

София Ковнир Происшествия 08:35, 12.10.2020

В Днепре на проспекте Гагарина из окна пятого этажа выпала девушка. Она получила серьезные травмы.

18-летняя девушка упала прямо на автомобиль Lanos, передает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, пострадавшую вытолкнул из окна мужчина, которому девушка должна была сделать татуировку.

В Днепре 18-летняя девушка выпала из окна пятого этажа
"Информатор"

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали в больницу имени Мечникова.

Теперь правоохранители будут выяснять все обстоятельства происшествия.

В Днепре 18-летняя девушка выпала из окна пятого этажа
"Информатор"
В Днепре 18-летняя девушка выпала из окна пятого этажа
"Информатор"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре в общежитии Строительной академии на улице Моссаковского произошел пожар.

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Днепр Происшествия

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