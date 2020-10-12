В Днепре 18-летняя девушка выпала из окна пятого этажа

В Днепре на проспекте Гагарина из окна пятого этажа выпала девушка. Она получила серьезные травмы.

18-летняя девушка упала прямо на автомобиль Lanos, передает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, пострадавшую вытолкнул из окна мужчина, которому девушка должна была сделать татуировку.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали в больницу имени Мечникова.

Теперь правоохранители будут выяснять все обстоятельства происшествия.

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