В Днепре 17-летняя студентка выбросилась с балкона многоэтажки

Вечером в субботу, 17 октября, в Днепре на улице Гладкова с балкона многоэтажки выбросилась 17-летняя девушка.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Как сообщили полиции свидетели трагедии, их внимание привлек звук сильного удара. Бездыханное тело девушки обнаружили под стенами дома №3. Никаких криков или предварительной ссоры местные жители не слышали.

Правоохранители уже установили личность погибшей девушки. Она была студенткой 1-го курса одного из университетов Днепра.

Основной версией следствия является самоубийство. В мобильном телефоне девушки было обнаружено сообщение, которое ее подтверждает. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и детали случившегося.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в квартире многоэтажки нашли мертвыми двух молодых женщин.