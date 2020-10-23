В Днепре 16-летний подросток влетел на машине в ограждение и перевернулся

София Ковнир Происшествия 08:35, 23.10.2020

В Днепре 22 октября несовершеннолетний подросток на автомобиле врезался в ограждение и перевернулся.

Происшествие случилось на улице Набережной Заводской. В результате аварии никто не пострадал, передает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, за рулем машины Dodge Stratus находился 16-летний парень, который двигался по улице Набережной Заводской в сторону центра.

В Днепре 16-летний подросток влетел на машине в ограждение и перевернулся
"Днепр оперативный"

В какой-то момент водитель легковушки не справился с управлением, в результате этого врезался в ограждение и перевернулся.

В Днепре 16-летний подросток влетел на машине в ограждение и перевернулся
"Днепр оперативный"

На месте работали сотрудники полиции, которые составили на подростка протокол по 124. ст. КУпАП за нарушение правил дорожного движения.

В Днепре 16-летний подросток влетел на машине в ограждение и перевернулся
"Днепр оперативный"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре разоблачили хакера, который продавал персональные данные людей перед выборами. Злоумышленник осуществлял это на хакерском форуме.

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Днепр Происшествия

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