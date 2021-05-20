В Днепре 11-летний мальчик насиловал своего одноклассника – СМИ

В Днепре заявили, что в одном из учебных заведений несовершеннолетний мальчик якобы подвергался изнасилованию со стороны своего одноклассника. Пострадавший на год младше своего 11-летнего обидчика.

Все это якобы происходило на протяжении двух месяцев. О произошедшем сообщило местное издание "Днепр Час", ссылаясь на собственные источники.

"На протяжении всего апреля и мая в помещении многопрофильного учебно-реабилитационного центра "Звездный", который находится на улице Ляшко-Попеля, ученик 2009 года рождения насиловал своего одноклассника, на год младше него самого", – говорится в сообщении.

Отмечается, что о случившемся полиции рассказала мама мальчика, а все детали происшествия будет устанавливать следователь.

При этом на официальном сайте Главного управления Нацполиции в регионе информации об этом нет.

Напомним: в Полтавской области 15-летнего подростка заподозрили в изнасиловании 17-летней девушки, которая умерла после отравления алкоголем. Тело девушки местные жители обнаружили на обочине дороги села Бреусовка. Позже парень признал свою вину.

А в центре Одессы сосед пытался изнасиловать 3-летнего мальчика, пока его матери не было дома. Местом преступления оказалась квартира в переулке Вильгельма Габсбурга в Приморском районе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Михайловке Днепропетровской области мужчина создал детский дом семейного типа, а затем стал насиловать 13-летнюю воспитанницу. Прокуратура завершила досудебное расследование и передала обвинительный акт в суд.