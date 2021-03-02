Убийство ребенка и мужчины в Павлограде: выжившая женщина встала на защиту осужденного школьника

Свидетель по делу школьника Валентина Земцова, приговоренного к пожизненному заключению за двойное убийство (ребенка и мужчины), резко изменила свои показания. Речь идет о женщине, которая чудом выжила во время нападения в 2018 году в Павлограде Днепропетровской области.

Как сообщает ТСН, пострадавшая изначально требовала сурово наказать парня, но сейчас начала его защищать (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Верховный суд направил на пересмотр дело против Земцова. В то же время пострадавшая Виктория Крыгина, которая во время нападения получила ранения, рассказала иную версию событий. По словам прокурора, женщина утверждает, что ее муж убил сына, а Земцов услышал крики и защитил ее.

Отметим, что в 2018 году она говорила, что именно Земцов убил ее четырехлетнего сына, мужа и ранил ее. В то время Крыгина была беременной.

"Слово в слово ее новую версию вдруг озвучивает и сам Земцов. Отец подсудимого не знает, почему сын все время молчал об этом. Родители выплатили пострадавшей моральный ущерб еще несколько лет назад, но сумма не разглашается. Виктория подписала документ, что претензий к школьнику не имеет", – пишет ТСН.

В течение двух недель парень выступит с последним словом на суде, который затем решит, оставить его за решеткой пожизненно или отменить приговор и снова расследовать происшествие.

В то же время прокуратура открыла новое уголовное производство по факту предоставления неправдивых показаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2018 года в Павлограде вооруженный ножом 11-классник напал на дом своих соседей, в результате чего погибли двое людей – четырехлетний ребенок и мужчина, а беременная женщина получила ранения.

Жители города тогда рассказывали, что у Земцова могли быть проблемы с психикой.