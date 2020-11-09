После резни в Кривом Роге задержанный требовал для себя смертной казни

Мужчина, который 7 ноября устроил резню в Кривом Роге, убив двух и ранив восемь человек, в кабинете следователя требовал для себя смертной казни "в порядке исключения".

Он категорически не пил и не курил, а в ходе обыска его дома ни наркотиков, ни каких-либо других веществ найдено не было. Об этом "Фактам" рассказали родственники задержанного.

Как сообщила его мать Светлана (имена изменены), полиция обнаружила на стенах комнаты, где жил подозреваемый, странные круги, нарисованные от руки. Из мусорной корзины извлекли тетрадки с какими-то цифрами и кругами.

Неделю назад мать приходила к живущему отдельно сын домой, тогда на стенах рисунков еще не было.

"Адвокат, которого предоставили сыну, считает, что он по-прежнему в неадекватном состоянии. В кабинете следователя Тимофей кричал: "Я требую для себя смертной казни!". Адвокат сказал, что в Украине она отменена. Сын попросил: "Прошу в порядке исключения!" – рассказала Светлана.

Она видела сына накануне преступления, вечером 6 ноября. Они собрались на семейные посиделки у бабушки: пили чай, разговаривали. В тот вечер сын был спокоен, никакой агрессии не проявлял. Он не был ни агрессивным, ни тревожным, заявила женщина. Но за год до случившегося у мужчины были кратковременные панические атаки. Он среди ночи вскакивал, кричал.

"Сын говорил, что ему страшно, он не может спать, ему снились плохие сны. "Мне кажется, меня кто-то тянет в могилу. А ты меня спасаешь". Он воспринял это свое состояние как угрозу для меня. Все время звонил и спрашивал: "Мама, с тобой все в порядке? С тобой ничего не случилось?" – вспомнила женщина.

Она рассказала, что после этого некоторое время ночевала у сына, пыталась ему помочь.

"Когда ночевала, панических атак у него не было. Но детство у него было непростым", – отметила она.

Мать призналась, что ребенок становился свидетелем насилия в семье со стороны бывшего мужа, отца Тимофея. Светлана отказалась конкретизировать, но пояснила, что боялась уйти от мужа, потому что "чужие дети никому нее нужны". Позже они все же расстались.

"Скажите, ну как? Как мой ребенок мог такое совершить? Принести столько горя людям? Мне очень жаль погибших и пострадавших. Мы все в шоке и оцепенении. Не можем поверить. Что у него было в голове? А может, это был не он?" – спросила женщина.

Последний год задержанный был безработным. Он учился в Криворожском горно-рудном университете, но из-за проблем с финансами учебу пришлось оставить.

После этого мужчина работал автослесарем, продавцом, охранником, сборщиком мебели. Уезжал на заработки, полгода был в Чехии. После этого, приехав домой, не смог найти работу из-за карантина.

"Но он жил экономно. Сбережений хватало. Жил один: с девушкой они разошлись. Когда я к нему приходила домой, а это было каждую неделю по выходным, он постоянно сидел за компьютером, смотрел какие-то видео. Он их останавливал, не показывал. Мы слушали музыку, беседовали, строили планы. 17 ноября Тима должен был ехать в Днепр за визой в Чехию. Опять на работу. Правда, не знаю. может, там изменилось что-то из-за карантина", – вспомнила мама задержанного.

По ее словам, приехав из Чехии сын стал сторонником здорового образа жизни, правильно питался.

"Говорил, что и жить надо правильно: не обманывать, не красть, не ругаться. Говорил это очень серьезно. Но без давления. Это можно считать "странностями"? Я решила, что он стал слишком правильным и вежливым, потому что повзрослел. Сам он вел здоровый образ жизни. Ходил в тренажерный зал", – рассказала женщина.

В школе он был атеистом, даже выносил из своей комнаты иконы, добавила она. Во взрослом возрасте этот вопрос с сыном она не обсуждала.

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