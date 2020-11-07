Ездил на заработки, говорил о демонах: в МВС сообщили подробности резни в Кривом Роге
Преступление совершил 29-летний местный житель, он сознался в убийствах
Правоохранители задержали его возле места инцидента
Родные мужчины рассказали, что его психическое состояние изменилось после поездки на заработки
Резню в Кривом Роге, в ходе который погибли двое, а ранения получили восемь человек, совершил, скорее всего, психически нездоровый человек.
Об этом на странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он отметил, что сотрудники патрульной полиции немедленно прибыли на вызов по 102 на место происшествия. Человек, который позвонил копам, сообщил, что "какой-то ненормальный нападает на улице с ножом на людей", написал заместитель главы МВД.
Полицейские осмотрели близлежащие улицы и задержали мужчину с окровавленным ножом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Им оказался 29-летний житель Кривого Рога Усенко. Факта убийств он не отрицал и прямо заявлял, что "он от Бога", отметил Геращенко.
"Убийца, со слов его родных, ездил на заработки в Чехию. Год назад он вернулся оттуда другим человеком. Стал говорить о каких-то демонах. Но вел себя не агрессивно", – написал заместитель министра.
Геращенко также назвал фамилию двух мужчин, которые стали жертвами – Косицкие. Уточняется, что погибшие – отец и сын.
Он добавил, что во время неотложного обыска в комнате, где проживал убийца, на стенах были обнаружены странные концентрические рисунки.
Заместитель главы МВД подчеркнул, что эксперты в психиатрии попробуют дать оценку этим изображениям.
"К сожалению, наука пока не нашла способа определить заранее, как и почему человек становиться психически ненормальным и в какой именно момент он становится смертельно опасным для окружающих настолько, что его нужно держать под замком, оказывая психиатрическую помощь", – отметил Геращенко.
Осторожно, 18+!
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