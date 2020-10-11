У отца погибшего на Донбассе воина украли 300 тысяч, полученные за смерть сына

Мошенники украли из банковской карты отца погибшего на Донбассе украинского бойца Алексея Кваши почти 300 тысяч гривен, которое государство выплатило после смерти сына.

Как сообщается в сюжете ТСН, родители воина считали эти деньги неприкосновенными, потому что получили их за сына, который ушел на фронт добровольцем и погиб. Он прикрыл своим телом товарища по службе, когда в блиндаж попала мина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

О потере денег пенсионер узнал случайно через несколько месяцев, когда пришел в банк менять карточку. Оказалось, что деньги на счет аферистов перевели работники государственной исполнительной службы Каменского.

Средства изъяли якобы за совершенное в городе ДТП, однако, как рассказал Дмитрий Кваша, он там ни разу в жизни не был и даже не имеет машины.

В полиции, куда обратился мужчина, состава преступления не нашли и дело через год закрыли. В итоге расследованием аферы занялись побратимы погибшего сына. Именно они выяснили, что исполнительный лист, на основании которого сняли деньги, подделка. В деле, на которое ссылались в "документе", фамилии пенсионера вообще нет.

"Кваша вообще не выступает ни истцом, ни ответчиком, он не является ни должником, ни кредитором, но это государственного исполнителя не остановило", – отметил адвокат Николаевской областной ассоциации участников боевых действий Евгений Федоров.

Он добавил, что деньги, полученные родителями за смерть бойца, вообще не имели права снимать за долги. Адвокат обратился в суд.

В исполнительной службе Каменского оправдываются, что принудительное производство пришло к ним из районного суда и проверять его они не имеют полномочий.

"В заявлении было четко указано счет должника с мокрой печатью, живыми подписями. Никаких признаков подделки или нелегитимности у него не было. Мы не имеем ни законных оснований, ни полномочий проверять легитимность", – сообщил начальник Заводского отдела ГИС в г. Каменское Александр Кузнецов.

По адресу, где в Каменском якобы живет Дмитрий Кваша, мужчину никто не знает. А по адресу истица Марии Пискун, на чей счет госисполнители перевели деньги, вообще уже 10 лет как пустырь.

Начато служебное расследование, в ходе которого должны выяснить, почему после жалобы пенсионера полиция за год не проверила хотя бы адреса. А адвокат через суд добился возобновления производства.

Между тем работники Каменской исполнительной службы тоже обратились в полицию – как жертвы. Чиновники убеждают: только теперь выяснили, что исполнительный лист сфальсифицирован. Они пытаются вернуть пенсионерам хотя бы часть денег и обратились в казначейство.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты узнали трогательную историю о танкистке ВСУ, заветной мечтой которой является возвращение в родной освобожденный Луганск.