Тройное ДТП в Днепре: пострадали водители и пассажир. Фото

Во вторник, 27 октября, на Донецком шоссе около ТРЦ "Караван" произошла авария с участием трех автомобилей – Toyota, Daewoo и BMW.

По предварительной информации, водитель BMW не справился с управлением, в результате чего легковушка врезалась в автомобиль Toyota, который по инерции столкнулся с впереди едущим автомобилем Daewoo, передает "Днепр Оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Водителей трех автомобилей и пассажирку BMW госпитализировали с многочисленными травмами в городскую больницу №6. На месте работали сотрудники полиции. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Водитель BMW не справился с управлением. Днепр Оперативный

Водителей и пассажира госпитализировали в больницу. Днепр Оперативный

Тройное ДТП в Днепре. Днепр Оперативный

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