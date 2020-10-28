Тройное ДТП в Днепре: пострадали водители и пассажир. Фото

Яна Коваль Происшествия 13:40, 28.10.2020

Во вторник, 27 октября, на Донецком шоссе около ТРЦ "Караван" произошла авария с участием трех автомобилей – Toyota, Daewoo и BMW.

По предварительной информации, водитель BMW не справился с управлением, в результате чего легковушка врезалась в автомобиль Toyota, который по инерции столкнулся с впереди едущим автомобилем Daewoo, передает "Днепр Оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Водителей трех автомобилей и пассажирку BMW госпитализировали с многочисленными травмами в городскую больницу №6. На месте работали сотрудники полиции. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Водитель BMW не справился с управлением.
Днепр Оперативный
Водителей и пассажира госпитализировали в больницу.
Днепр Оперативный
Тройное ДТП в Днепре.
Днепр Оперативный

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что на Днепропетровщине мужчину избили за замечание пьяной компании. В результате инцидента 46-летний мужчина получил травмы и попал в больницу.

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Днепр Происшествия

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