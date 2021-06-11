Суд вынес приговор женщине, которая до смерти избила 4-летнего сына за то, что не хотел нянчить младшую сестренку

На Днепровщине суд вынес приговор женщине, которая до смерти избила своего 4-летнего сына. Злоумышленница проведет за решеткой 9 лет.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области. Отмечается, что суд признал виновной 26-летнюю гражданку в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 в.-121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

По данным следствия, в селе Дачное женщина жестоко избила своего 4-летнего сына, который не хотел нянчить младшую сестренку. Она нанесла ему удары по всему телу, после которых у ребенка остались синяки и гематомы.

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На следующий день мальчику стало плохо. Его машиной пытались довезти до больницы, но в дороге ребенок умер. Скорая, приехавшая на вызов, лишь констатировала смерть.

Своей вины женщина так и не признала.

"Суд согласился с доводами Первомайский окружной прокуратуры и назначил злоумышленнице наказание в виде 9 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.

Напомним, этот ужасный случай произошел в декабре прошлого года: молодая мать жестоко избила своего маленького сына, а на следующий день он умер. Родственники рассказали, что женщина постоянно издевалась над ребенком, однако на учете в социальных службах она не находилась.

Также OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 6 июня пьяный мужчина избил до смерти сожительницу на глазах детей. Напавшего задержали, убитая "находилась с ним в романтических отношениях" примерно два года.