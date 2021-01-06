Смерть сына Корбана: появились новые подробности о погибших

Погибший сын Геннадия Корбана Лев не был одноклассником Юлии Васик, которая также погибла в аварии.

Как сообщает Телеграм-канал "КП в Украине", девушка училась в 10-м классе Украино-Американского лицея, а Корбан – в частной школе Primus Inter Pares School.

Знакомые семьи девушки сказали, что трагедия произошла в районе поселка Новоалександровка, по дороге в сторону Запорожья. Была вечеринка, а затем подростки поехали кататься на квадроцикле девушки.

После гибели дочери мать погибшей находится в глубоком шоке. Издание пишет, что мать организовывает прощание и даже ищет определенное платье, в котором похоронят дочь. Похороны пройдут в четверг в 11 утра.

Добавим, что полиций проводит расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Назначены экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 5 января, в Днепре погиб 16-летний сын Геннадия Корбана – Лев Корбан. Парень попал в ДТП вместе с Юлией Васик.