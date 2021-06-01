СБУ разоблачила на Днепропетровщине сепаратистов, которые "восстанавливали СССР"

На Днепропетровщине Служба безопасности Украины прекратила деятельность группы сепаратистов, целью которой было "восстановление СССР". В частности, в планы преступников входило создание "народных советов" и аналогов советских "силовых структур" в регионе.

Как сообщила пресс-служба СБУ, разоблаченных нарушителей закона подозревают в посягательстве на конституционный строй Украины. По данным правоохранителей, местная жительница с "опытом работы" в процессах создания псевдовластных образований привлекла к участию в антигосударственных мероприятиях почти 100 человек. Координировала все эти процессы российская общественная организация "Верховный Совет СССР".

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"Так называемая "председатель Верховного Совета УССР" раздавала участникам группы "справки о гражданстве СССР". Она также проводила агитацию среди граждан с призывом принять участие в псевдовыборах новых государственных органов", – говорится в сообщении.

Также оперативники СБУ установили, что в формировании "силового блока" фейковых органов Днепропетровской области приняли участие члены незарегистрированной организации российского "Международного союза советских офицеров".

Во время обысков по месту жительства организатора и активных участников группы "возрождения СССР" правоохранители обнаружили:

документацию фейковых "народных советов";

компьютерную технику, которую злоумышленники использовали для изготовления "справок о гражданстве СССР";

списки участников группы;

переписку с кураторами из РФ.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности причастных лиц. Им инкриминируют изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики, а также пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале февраля в Запорожской области группа людей из пророссийского радикального движения под руководством кураторов из РФ также агитировала население за возвращение к "правовому полю СССР". Как и на Днепропетровщине, сепаратисты хотели возродить СССР с помощью "всесоюзных выборов" и создания альтернативных органов власти. Их планам помешала СБУ.