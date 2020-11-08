В Кривом Роге мужчина устроил массовую резню, есть жертвы: ему объявили о подозрении

29-летнему жителю Кривого Рога Усенко, который устроил резню на улице, убив двух и ранив восемь человек, сообщено о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство.

Речь идет о ч.2 ст.115 и ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 УК Украины, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора. О подозрении задержанному объявлено в воскресенье, 8 ноября, по процессуальному руководству Криворожского местной прокуратуры №3.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, следствие выяснило, что ножевые ранения подозреваемый нанес в том числе 8-летнему ребенку. Всего нападению подверглись 10 человек, двое скончались на месте преступления, другие находятся в больнице.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется Криворожским отделом Нацполиции в Днепропетровской области.

Видео задержания мужчины:

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