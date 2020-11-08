В Кривом Роге мужчина устроил массовую резню, есть жертвы: ему объявили о подозрении
Местный житель с ножом напал на 10 человек и нанес смертельные ранения двум из них
Среди пострадавших – малолетний ребенок
29-летнему жителю Кривого Рога Усенко, который устроил резню на улице, убив двух и ранив восемь человек, сообщено о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство.
Речь идет о ч.2 ст.115 и ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 УК Украины, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора. О подозрении задержанному объявлено в воскресенье, 8 ноября, по процессуальному руководству Криворожского местной прокуратуры №3.
Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, следствие выяснило, что ножевые ранения подозреваемый нанес в том числе 8-летнему ребенку. Всего нападению подверглись 10 человек, двое скончались на месте преступления, другие находятся в больнице.
Досудебное расследование продолжается и осуществляется Криворожским отделом Нацполиции в Днепропетровской области.
Видео задержания мужчины:
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Как сообщал OBOZREVATEL:
В Кривом Роге 7 ноября мужчина, вооруженный ножом, убил двоих человек и ранил еще восьмерых. Он признался, что планировал убить 15 человек, потому что ему так "велел Бог".
Президент Владимир Зеленский назвал произошедшее "проявлением абсолютного терроризма".
В МВД рассказали, что резню совершил, скорее всего, психически нездоровый человек. Родные мужчины признались, что его психическое состояние изменилось после поездки на заработки. Он говорил о демонах, а на стенах своей комнаты делал странные рисунки.