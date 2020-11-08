В Кривом Роге мужчина устроил массовую резню, есть жертвы: ему объявили о подозрении

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Происшествия
15,9 т.

  • Местный житель с ножом напал на 10 человек и нанес смертельные ранения двум из них

  • Среди пострадавших – малолетний ребенок

Убийства в Кривом Роге

29-летнему жителю Кривого Рога Усенко, который устроил резню на улице, убив двух и ранив восемь человек, сообщено о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство.

Речь идет о ч.2 ст.115 и ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 УК Украины, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора. О подозрении задержанному объявлено в воскресенье, 8 ноября, по процессуальному руководству Криворожского местной прокуратуры №3.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, следствие выяснило, что ножевые ранения подозреваемый нанес в том числе 8-летнему ребенку. Всего нападению подверглись 10 человек, двое скончались на месте преступления, другие находятся в больнице.

Полицейская машина на месте убийства

Досудебное расследование продолжается и осуществляется Криворожским отделом Нацполиции в Днепропетровской области.

Видео задержания мужчины:

Осторожно, фото 18+!

Тело одного из убитых
Злоумышленник зарезал двух людей
Известно, что погибшие – отец и сын

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