Появились подробности жестокого убийства женщины в Днепре

В полиции раскрыли детали резонансного убийства 35-летней местной жительницы, тело которой обнаружили в лесополосе рано утром в субботу, 10 октября.

Преступление произошло накануне вечером, 9 октября, около 22:30 на улице Данилы Нечая. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители провели обыск в квартире задержанного 25-летнего мужчины. Они изъяли вещественные доказательства, которые подтвердили его причастность к убийству.

В ходе допроса злоумышленник рассказал, что якобы произошло в тот вечер. По словам мужчины, он гулял со своей собакой и та забежала в кафе, в котором в то время находилась погибшая, предварительно, она употребляла алкоголь и курила. Из заведения мужчина с питомцем и женщина вышли практически одновременно. Собака подбежала к гражданке, после чего та якобы ударила ее ногой.

Как сообщил задержанный, он сделал женщине замечание и подошел к ней, а та дала ему пощечину. Мужчина в ответ ударил пострадавшую, у нее пошла кровь. После он нанес ей еще шесть ударов по голове, оттащил ее в бессознательном состоянии в посадку, где продолжил избивать ногами и бросил ей камень в область головы.

Эту версию следователи проверят в ходе досудебного расследования. В полиции открыли уголовное производство по факту умышленного убийства. Мужчине уже сообщили о подозрении, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Гражданин рассказал, что сожалеет о содеянном:

"Сожалею, что я так сделал, не подумал о своих поступках. Оставил ее ребенка без матери, а себя – без своей жены и без ребенка", – сказал он во время допроса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что 10 октября в Днепре нашли тело обнаженной женщины с проломленной головой. Убийца был задержан в тот же день, им оказался 25-летний мужчина.