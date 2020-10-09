Под Кривым Рогом подстрелили 20-летнего парня: полиция объявила план "Сирена"
В поселке Широкое Криворожского района Днепропетровской области произошла ссора между двумя парнями.
В результате один из них подстрелил другого в бедро, передает "Первый городской".
Как стало известно, два парня повздорили и во время ссоры один из них подстрелил 20-летнего оппонента – пуля попала потерпевшему в бедро. После этого злоумышленник скрылся на автомобиле BMW, а пострадавшего госпитализировали в больницу.
В городе Кривой Рог Днепропетровской области объявлен план "Сирена" для поиска преступника.
Также известно, что нарушитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобные нарушения закона.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре на Космической столкнулись легковушка и мотоцикл. В результате аварии одного водителя госпитализировали.