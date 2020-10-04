Под Кривым Рогом мужчина сжег дом и покончил с собой

В субботу, 3 октября, в селе Каменное Поле Днепропетровской области местный житель поджег свой дом и машину.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили 60-летнего хозяина жилища повешенным в сарае. Предварительно, мужчина покончил жизнь самоубийством, сообщает "Первый городской".

Накануне произошедшего он оставил во дворе предсмертную записку. Также известно, что вечером мужчина приходил попрощаться с товарищем. По словам местных жителей, перед смертью он рассказывал соседям, что жена от него хочет уйти.

На ликвидацию пожара спасателям потребовалось больше часа. Сейчас во всех подробностях трагедии разбираются правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина устроил самосожжение.