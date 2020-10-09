Под Днепром во время пожара погиб 92-летний мужчина. Фото с места ЧП

В селе Тарасовка Магдалиновского района Днепропетровской области 8 октября произошел пожар на улице Мира.

На место прибыли спасатели, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, пожар возник в комнате одноэтажного жилого дома.

Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 3 м. кв. Пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательного подразделения.

Отметим, что сотрудники Службы спасения обнаружили 92-летнего мужчину без признаков жизни.

К месту происшествия были привлечены шесть человек личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре суд вынес приговор 59-летнему мужчине, который жестоко расправился с товарищем.