Под Днепром во время пожара погиб 92-летний мужчина. Фото с места ЧП
В селе Тарасовка Магдалиновского района Днепропетровской области 8 октября произошел пожар на улице Мира.
На место прибыли спасатели, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Как стало известно, пожар возник в комнате одноэтажного жилого дома.
Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 3 м. кв. Пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательного подразделения.
Отметим, что сотрудники Службы спасения обнаружили 92-летнего мужчину без признаков жизни.
К месту происшествия были привлечены шесть человек личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре суд вынес приговор 59-летнему мужчине, который жестоко расправился с товарищем.