Под Днепром в сгоревшем джипе нашли останки: СМИ назвали возможное имя жертвы

В районе села Старые Кодаки Днепропетровской области 30 марта нашли человеческие останки в сгоревшем автомобиле Toyota Highlander.

Местные СМИ сообщают, что погибшим может быть 42-летний мужчина, которого накануне объявили в розыск. Анатолий Мищенко утром 29 марта выехал с работы на таком же авто и пропал без вести, передает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Издание отмечает, что в Главном управлении Национальной полиции Днепропетровской области предположили, что сгоревший автомобиль принадлежит Мищенко. Известно, что мужчина был директором оружейного магазина. На данный момент проводятся экспертизы. Официально происшествие в полиции пока никак не прокомментировали.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Львове нашли мертвой пропавшую без вести 19-летнюю студентку Львовского национального университета имени Ивана Франко Дарью Косенок. Девушка родом из Каменского Днепропетровской области училась на втором курсе.