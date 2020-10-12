Под Днепром в результате ДТП водителя зажало металлическими конструкциями. Фото

На автодороге между поселками Черкасское и Гвардейское Новомосковского района Днепропетровской области 11 октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля "Opel Vectra".

Авария произошла в 22:49, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На месте спасатели установили, что легковой автомобиль "Opel Vectra" съехал на обочину дороги. В результате водителя зажало металлическими конструкциями поврежденной машины.

Сотрудники ГСЧС с помощью специального аварийно-спасательного оборудования достали 30-летнего мужчину из искореженного автомобиля и передали медицинским работникам для дальнейшей госпитализации.

Отметим, к работам были привлечены четыре человека личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре на проспекте Гагарина из окна пятого этажа выпала девушка. Она получила серьезные травмы.