Под Днепром в результате ДТП водителя зажало металлическими конструкциями. Фото
На автодороге между поселками Черкасское и Гвардейское Новомосковского района Днепропетровской области 11 октября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля "Opel Vectra".
Авария произошла в 22:49, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
На месте спасатели установили, что легковой автомобиль "Opel Vectra" съехал на обочину дороги. В результате водителя зажало металлическими конструкциями поврежденной машины.
Сотрудники ГСЧС с помощью специального аварийно-спасательного оборудования достали 30-летнего мужчину из искореженного автомобиля и передали медицинским работникам для дальнейшей госпитализации.
Отметим, к работам были привлечены четыре человека личного состава и одна единица пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
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