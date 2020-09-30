Под Днепром в многоэтажке огонь охватил несколько этажей: спасатели эвакуировали людей

В городе Новомосковск Днепропетровской области 29 сентября произошло возгорание в многоэтажном доме.

Происшествие случилось на улице Гетманской в 19:00. Огонь охватил балконы с шестого по девятый этаж, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, спасатели эвакуировали двух жителей с помощью автолестницы и по лестничным маршам.

Огонь повредил балконы четырех квартир на площади 110 кв.м., а также домашнее имущество в комнате квартиры, расположенной на седьмом этаже, на площади 18 кв.м. Общая площадь возгорания составила 128 кв.м.

В пресс-службе сообщили, что пожар локализован в 20:17 и ликвидирован в 20:33.

Отметим, что погибших и пострадавших нет.

К тушению пожара привлечены 15 человек личного состава и четыре единицы пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре массово горели легковые автомобили. Первый пожар произошел во дворе многоэтажки на улице Богдана Хмельницкого.