Под Днепром столкнулись два грузовика: есть погибший. Фото
В субботу, 6 марта, в 5:52 утра на трассе М-18 Харьков-Симферополь вблизи поселка Губиниха Новомосковского района Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб мужчина.
На дороге столкнулись два грузовых автомобиля Volvo FL7 и ГАЗель. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
На место аварии прибыли спасатели. С помощью аварийно-спасательного оборудования они достали двух пострадавших мужчин и погибшего 65-летнего пассажира, которых в результате ДТП зажало в салоне грузового автомобиля "ГАЗель".
Отмечается, что было привлечено шесть человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники ГСЧС.
На данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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