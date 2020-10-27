Под Днепром столкнулась и перевернулась 'Таврия' с Opel: есть пострадавший

Во вторник, 27 октября, на Запорожской трассе столкнулись два легковых автомобиля.

От удара автомобиль ЗАЗ-1102 "Таврия" вылетел в кювет и перевернулся, сообщает "Днепр Оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, автомобили "Таврия" и Opel двигались со стороны села Соленое в сторону Днепра. Водитель автомобиля Opel не учел дорожной обстановки и допустил столкновение с автомобилем "Таврия".

В ДТП пострадал водитель автомобиля "Таврия" – его забрала скорая помощь в больницу №16. На месте происшествия работала полиция. Все обстоятельства и детали произошедшей аварии будут выяснять правоохранители.

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