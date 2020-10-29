Под Днепром школьник жестоко избил и ограбил пенсионера

В среду, 28 октября, в городе Покров Днепропетровской области двое граждан, среди которых школьник, проникли в дом и ограбили хозяина.

В полицию обратился пострадавший 61-летний мужчина, заявив о том, что около 8 часов утра в его дом проникли неизвестные, передает "Днепр Оперативный".

Как рассказал пенсионер, злоумышленники выбили дверь, стащили его с дивана, повалили на пол и жестоко избили палкой. Затем у него отобрали телевизор, ТВ-тюнер, электрический вентилятор и тонометр.

Правоохранителям удалось установить личность одного из причастных к совершению преступления. Им оказался 16-летний местный житель. В отношении подельника проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

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