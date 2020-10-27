Под Днепром сгорел дом семьи заммэра Каменского. Фото и видео

Во вторник, 27 октября, в селе Елизаветовка Петриковского района произошел пожар в одноэтажном доме.

По подтвержденной информации от заммэра города Каменского Светланы Колисниченко, часть сгоревшего имущества принадлежит ее мужу, передает "Событие" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как сообщили в ГСЧС Днепропетровской области, погибших и пострадавших нет. Огнем повреждена кровля, крыша дома и домашнее имущество.

Возгорание произошло в жилом доме на 5 квартир. Площадь пожара – 600 квадратных метров. Пожар локализован в 3:27, а в 5:55 – ликвидирован.

К ликвидации привлечены 19 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Был ли это поджог – установят правоохранительные органы.

Спасатели ликвидировали пожар за несколько часов. ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине женщина погибла при пожаре в собственном доме. На ликвидацию пожара потребовалось больше часа.