Под Днепром пропал мужчина на внедорожнике: найдено сгоревшее авто с останками

В районе села Старые Кодаки Днепропетровской области во вторник, 30 марта, сгорел автомобиль. Внутри Toyota Higlander обнаружили останки человека.

Причина возгорания на данный момент неизвестна. Об этом сообщил "Информатор". На месте инцидента работали спасатели и полицейские.

Отметим, что 29 марта в Днепре пропал мужчина, который в 9:30 выехал с места работы на Набережной Победы, 40, на своей машине Toyota Higlander. Позже связь с ним оборвалась.

В полиции называли имя пропавшего – Анатолий Мищенко. Связана ли пропажа человека с инцидентом со сгоревшим авто, правоохранители пока не сообщают.

Копы публиковали фото украинца, а также его транспортное средство.

Приметы Мищенко: рост около 165 см, волосы короткие светло-русые, полного телосложения, глаза светло-серого цвета.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 30 марта в городе Борисполь Киевской области в собственном доме из-за пожара погиб мужчина.