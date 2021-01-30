Под Днепром произошел взрыв в доме, пострадал подросток. Фото и видео

В субботу, 30 января, в Каменском Днепропетровской области произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. В результате ЧП пострадали два человека, среди которых подросток.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе, происшествие случилось в доме на улице Матросова Южного района города.

Предварительно установлено, что произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в однокомнатной квартире на пятом этаже. Взрывом разрушена стена между квартирами, выбито стекло в окнах и двери.

В результате взрыва пострадали два человека: мужчина 1991 года рождения из однокомнатной квартиры, где произошел взрыв и подросток, 2004 года рождения, из двухкомнатной соседней квартиры.

Отмечается, что спасатели вынесли мужчину на носилках. Подростка до прибытия сотрудников ГСЧС спасли соседи.

По данным "Информатора", 16-летний парень получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб позвоночника. У 30-летнего мужчины диагностировали ожоги конечностей и головы. Их обоих доставили в реанимационное отделение больницы скорой помощи.

На данный момент подъезд отключен от газоснабжения. Точные причины взрыва устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева на третьем этаже в двухкомнатной квартире жилого дома взорвался газ.