Под Днепром поймали мужчину, снимавшего порно с 10-летними детьми

В Днепропетровской области разоблачили мужчину, который вместе с сообщниками занимался созданием и распространением порно с детьми.

Порнографический контент при участии в том числе детей от 10 до 14 лет злоумышленники продавали в интернете. Об этом сообщается на сайте областного управления Национальной полиции (чтобы посмотреть видео обысков, доскролльте страницу до конца).

Предварительно, пятеро сообщников изготовили более тысячи фото и видеофайлов. От действий злоумышленников пострадали как минимум пятеро несовершеннолетних.

Четырех "напарников" нарушителя правоохранители поймали ранее в 2020 году.

По месту жительства фигуранта был проведен обыск. Как видно на видео с места инцидента, замок на двери в квартиру силовики срезали болгаркой.

В помещении правоохранители нашли вещественные доказательства. Среди них – флешка, которую пытались спрятать в волосах, и жесткий диск, который лежал в кухонной тумбочке.

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Мужчину разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступности в Днепропетровской области совместно с следственным управлением областной полиции и прокуратурой региона.

Начальник Департамента киберполиции Александр Гринчак добавил, что всего с начала текущего года было задержано двенадцать человек, которые обоснованно подозреваются в совершении преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией детей. В суд уже направлено обвинительные акты относительно восьми из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Донецкой области 32-летнего военного заподозрили в попытке изнасилования несовершеннолетней. Мужчина начал преследовать свою жертву, когда та возвращалась домой.