Под Днепром поймали мужчину, снимавшего порно с 10-летними детьми
Киберполиция установила, что преступная группировка создала более тысячи фото и видеофайлов
Задержанный может провести до 15 лет за решеткой
В Днепропетровской области разоблачили мужчину, который вместе с сообщниками занимался созданием и распространением порно с детьми.
Порнографический контент при участии в том числе детей от 10 до 14 лет злоумышленники продавали в интернете. Об этом сообщается на сайте областного управления Национальной полиции (чтобы посмотреть видео обысков, доскролльте страницу до конца).
Предварительно, пятеро сообщников изготовили более тысячи фото и видеофайлов. От действий злоумышленников пострадали как минимум пятеро несовершеннолетних.
Четырех "напарников" нарушителя правоохранители поймали ранее в 2020 году.
По месту жительства фигуранта был проведен обыск. Как видно на видео с места инцидента, замок на двери в квартиру силовики срезали болгаркой.
В помещении правоохранители нашли вещественные доказательства. Среди них – флешка, которую пытались спрятать в волосах, и жесткий диск, который лежал в кухонной тумбочке.
Задержанному объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
Мужчину разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступности в Днепропетровской области совместно с следственным управлением областной полиции и прокуратурой региона.
Начальник Департамента киберполиции Александр Гринчак добавил, что всего с начала текущего года было задержано двенадцать человек, которые обоснованно подозреваются в совершении преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией детей. В суд уже направлено обвинительные акты относительно восьми из них.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Донецкой области 32-летнего военного заподозрили в попытке изнасилования несовершеннолетней. Мужчина начал преследовать свою жертву, когда та возвращалась домой.