Под Днепром поезд сбил 11-летнего мальчика

В городе Каменское Днепропетровской области во вторник, 22 декабря, поезд сбил 11-летнего мальчика. Ребенка с многочисленными повреждениями доставили в реанимацию областной детской больницы.

Трагедия произошла около 11:44 на железнодорожных путях возле станции Каменское-Пассажирский, сообщает "Информатор" со ссылкой на свои источники (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пострадавший находится в коме третьей стадии, ему диагностировали сочетанную травму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рублено-рваные раны головы и приступы судорог.

Причины происшествия неизвестны. В Национальной полиции Украины ЧП пока никак не комментировали.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепре в квартире обнаружили труп 75-летней матери и ее 38-летнего сына. Происшествие случилось на улице Днепрельстановской. Тела обнаружил сотрудник полиции.