В городе Верховцево Днепропетровской области полицейские задержали двух мужчин за вымогательство денег у местного жителя.

Вымогатели били мужчину, пока он не согласился отдать несуществующий долг в размере 17 тысяч гривен, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, знакомый 24-летнего потерпевшего обманом заставил сесть в его машину и отвез в лес, а потом в гараж. После этого злоумышленники избили мужчину и, угрожая ножом, потребовали с него 17 тысяч гривен.

Под Днепром парни избивали мужчину и требовали вымышленный долг Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

15 октября во время передачи вымогателям 10 тысяч гривен полиция задержала злоумышленников. Ими оказались 23-летний и 26-летний местные жители.

В тот же день полицейские провели обыск по месту жительства подозреваемых и в автомобиле, на котором они передвигались. В результате правоохранители изъяли одежду, права, документы, патроны к пистолету и автомат калибра 7,62 мм, а также боеприпас к охотничьему оружию, черновые записи, молоток и топор, которыми наносились телесные повреждения потерпевшему.

Под Днепром парни избивали мужчину и требовали вымышленный долг Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

Отметим, что изъятое направили на проведение соответствующих экспертиз.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Под Днепром парни избивали мужчину и требовали вымышленный долг Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

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