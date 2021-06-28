Под Днепром на пляже охранник спустил собаку на отдыхающего. Видео 18+

В Днепропетровской области произошел конфликт между отдыхающим и охранниками. В результате последний применил газовый баллончик и спустил служебную собаку.

Об этом 28 июня сообщает "Днепр областной". Инцидент случился в на Голубом озере (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Между охранниками пляжа и мужчиной возник конфликт, во время которого охранник применил против отдыхающего газовый баллончик и снял намордник с пса, который впоследствии и набросился на мужчину", – сказано в сообщении.

Очевидцы разошлись во мнениях о том, кто спровоцировал конфликт. Одни говорят, что оснований для применения баллончика и собаки не было. По словам других, отдыхающие вели себя слишком вызывающе, они убеждены, что меры охранников были приемлемыми.

На обнародованных кадрах видно, что один из охранников брызгает из газового баллончика в лицо мужчине. Затем сзади на него набросился один из отдыхавших, с которым в схватку вступил второй охранник.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумах возле строительной площадки две собаки охранника напали на мужчину с восьмилетней дочерью, которые выгуливали своего пса. В результате пострадали все трое.