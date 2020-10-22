Под Днепром мужчина упал в погреб и пролежал там неделю

В Подгородном 56-летний мужчина упал со ступенек в своем винном погребе на территории частного дома на улице Кобзарской.

Инцидент произошел 11 октября, сообщает "Информатор". Поднимаясь из подвала, горожанин оступился, упал и потерял сознание.

При падении он получил тяжелую травму головы. Из-за того, что мужчина жил сам, его нашли не сразу. Целую неделю до 18 октября он пролежал в погребе в беспомощном состоянии.

Потерпевшего доставили в больницу имени Мечникова с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга 1-й степени. Медики боролись за его жизнь, однако в среду, 21 октября, мужчина скончался.

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