Под Днепром мужчина с ножом напал на бригаду скорой помощи

В среду вечером, 14 октября, в Каменском Днепропетровской области мужчина напал на медиков скорой помощи и ограбил их.

Инцидент произошел по адресу улица Ухтомского, дом 7 около 22:25. Об этом на своей странице в Facebook сообщила главный врач Каменской станции скорой помощи Лариса Быданцева.

Фельдшер и медсестра приехали на вызов к пациентке, когда к ним подошли сотрудник полиции и спасатели. Они попросили врачей осмотреть женщину, которая находилась в запертой квартире. Гражданка была без сознания и нуждалась в медицинской помощи.

Когда работницы скорой вошли в указанную квартиру и начали осматривать женщину, в помещении появился ее сын. Мужчина схватил нож и начал угрожать девушкам. Злоумышленник отобрал у них мобильный телефон и сумку с сильнодействующими препаратами.

Пострадавшим медикам удалось сбежать из квартиры, после чего они сообщили о произошедшем старшему врачу и в полицию. Правоохранителям удалось найти грабителя и вернуть все украденное.

"Предупредили его, чтобы больше не обижал скорую помощь. Но мало кто понимает, что пережили и испытали молодые девушки-медики в те моменты угрозы наедине с неадекватным наркоманом и будет ли у них желание работать дальше на скорой помощи, когда мы являемся полностью беззащитными. И самое главное, безнаказанными остаются преступники", – отметила Лариса Быданцева.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что на Днепропетровщине будут судить врача, из-за которого умерла пациентка. Женщина скончалась из-за невовремя диагностированной болезни.