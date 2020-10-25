Под Днепром мужчина погиб при пожаре в собственном доме. Видео с места ЧП

В воскресенье, 25 октября, в городе Никополь Днепропетровской области горел одноэтажный частный дом, расположенный на улице Путиловской.

Из пылающего помещения не успел выбраться его владелец. Бездыханное тело мужчины обнаружили спасатели во время ликвидации пожара, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

К прибытию чрезвычайников огонь успел распространиться на площади 10 м. кв. На его ликвидацию потребовалось около получаса. Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мотоциклист сбил женщину и скрылся с места ДТП.