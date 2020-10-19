Под Днепром мужчина изуродовал лицо женщине и ограбил ее

В городе Павлоград Днепропетровской области 48-летний мужчина напал на пожилую женщину, ограбил ее и скрылся с места преступления.

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Днепропетровской области, злоумышленник выслеживал женщину и проник в ее квартиру.

Происшествие случилось в январе 2020 года. Возле подъезда жилого дома обвиняемый увидел похороны незнакомого мужчины. Ради легкой наживы подсудимый направился вместе с родственниками и близкими умершего на кладбище, где заметил, как вдове дают деньги на погребение.

После поминального обеда злоумышленник проследил за ней до места проживания, проник в квартиру и нанес ей несколько ударов ножом по лицу, что привело к непоправимому его обезображению.

Затем подсудимый завладел денежными средствами потерпевшей в сумме 7 тысяч гривен, ее паспортом и банковской картой, после чего скрылся с места преступления.

Павлоградская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 48-летнего преступника. На данный момент судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

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