Под Днепром микроавтобус насмерть сбил двух человек

Во вторник, 6 октября, в городе Подгородное Днепропетровской области микроавтобус Ford Transit сбил двух пешеходов.

От полученных травм потерпевшие скончались на месте аварии. Об этом сообщает Информатор.

ДТП случилось около 19:30. Предварительно, автомобиль двигался со стороны Новомосковска в сторону Днепра. В это время дорогу по "зебре" переходили мужчина и женщина. Удар при столкновении был такой силы, что пешеходов отбросило на обочину.

На место оперативно прибыла карета скорой помощи, однако медикам ничего не оставалось, как констатировать смерть пострадавших.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине водитель авто сгорел заживо после ДТП.