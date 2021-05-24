Под Днепром лоб в лоб столкнулись авто: много пострадавших. Фото

Вечером в воскресенье, 23 мая, на трассе Н-31 Днепр – Решетиловка в Днепропетровской области лоб в лоб столкнулись Mercedes и Geely.

В аварии пострадали четыре человека. Водитель последнего потерял сознание от удара, поэтому понадобилась помощь спасателей, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Водитель автомобиля Mercedes-Benz – мужчина, 1960 года рождения, а также пассажиры Geely CK – женщина, 1984 года рождения, и ее дочь, 2003 года рождения, смогли самостоятельно выбраться из машин. Однако водитель последнего потерял сознание от удара. Поэтому, понадобилась помощь спасателей", – говорится в сообщении.

Всех пострадавших в аварии госпитализировали в Царичанскую районную больницу. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на выезде из Киева произошло масштабное ДТП. Грузовик и легковушка столкнулись на встречной полосе, после чего машины взорвались и загорелись.