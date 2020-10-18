Под Днепром легковушка снесла столб и перевернулась. Фото

В ночь на 18 октября в Днепровском районе на трассе М-04 (Знаменка-Луганск-Изварино) автомобиль Mitsubishi Outlander на скорости врезался в электроопору, после чего перевернулся.

В салоне легковушки находился только 33-летний водитель. Мужчине удалось избежать серьезных травм, сообщает "Днепр оперативный".

На месте происшествия работала полиция. На водителя Mitsubishi был составлен админпротокол по ст. 124 КУоАП – нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества.

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