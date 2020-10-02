Под Днепром грузовик слетел в кювет, пострадал водитель. Фото

София Закревская Происшествия 15:00, 2.10.2020

В пятницу, 2 октября, в Днепропетровской области села Светлогорское произошло ДТП с пострадавшим.

По предварительным данным, водитель грузового авто Volvo не справился с управлением. Из-за этого машина вылетела в кювет, передает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате аварии автомобилист получил множественные травмы. Мужчину госпитализировали в ближайшую больницу.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Все детали инцидента на данный момент устанавливаются.

Грузовик слетел в кювет.
Днепр оперативный
На месте ДТП работали правоохранители.
Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре автомобиль сбил насмерть пожилого мужчину. Авария произошла на проспекте Нигояна.

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Днепр Происшествия

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