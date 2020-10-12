Под Днепром годовалый ребенок выпил чистящее средство и получил сильный ожог

София Ковнир Происшествия 07:35, 12.10.2020

В городе Терновка Днепропетровской области годовалый ребенок выпил чистящее средство и получил сильный ожог.

У малышки ожог ротовой полости и пищевода, передает "Независимый портал".

Как стало известно, девочку доставили на "скорой" в Павлоградскую больницу интенсивного лечения.

После этого ребенка направили в клиническую больницу Днепра для дальнейшего лечения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре в руках у 5-летнего ребенка взорвалась страйкбольная граната.

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Днепр Происшествия

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