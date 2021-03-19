Под Днепром девушку от удара авто обросило на полсотни метров. Видео ДТП на переходе

В городе Каменское Днепропетровской области водитель на большой скорости сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. ДТП произошло на перекрестке проспекта Аношкина с улицей Республиканской.

От удара ее отбросило на несколько десятков метров, девушка погибла на месте. Видео момента аварии 18 марта опубликовал Dnepronet (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На записи видно, что пешеход, прежде чем перейти дорогу, убедилась, что рядом нет автомобилей. Однако автомобиль двигался с такой скоростью, что она не смогла бы его увидеть. После столкновения легковушка остановилась, врезавшись в забор.

Внимание! Видео 18+

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в городе Балта Одесской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли две 17-летние девушки.