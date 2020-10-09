Под Днепром будут судить насильника 13-летнего мальчика

Мужчина из Каменского Днепропетровской области предстанет перед судом за изнасилование несовершеннолетнего.

37-летний каменчанин познакомился со своей жертвой в социальной сети. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Злоумышленник заманил 13-летнего мальчика к себе на дачу, которая находится в Петриковском районе. Ребенок приехал в гости к своему новому знакомому, после чего произошло изнасилование.

В тот же день пострадавший рассказал о случившемся сотрудникам полиции. Правоохранители оперативно задержали насильника.

Обвинительный акт против мужчины уже направлен в суд. Ему инкриминируют совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет.

На данный момент продолжается судебное рассмотрение дела. Злоумышленнику грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что мужчина, который подозревается в изнасиловании 13-летнего мальчика из Каменского, два года назад избил на улице несовершеннолетнюю девушку.